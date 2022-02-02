Ekvador’da sel felaketi: Hayatını kaybedenlerin sayısı 23’e yükseldi

Kayıp sayısının 23 olarak tahmin edildiği sellerde, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Başkent Belediyesi Güvenlik Sekreterliğinden yapılan açıklamada, çok sayıda evin hasar görmesinin yanı sıra elektrik tellerinin devrildiğini ve yolların ise çamurla kaplandığını duyurdu.