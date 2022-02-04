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Japonya ve Güney Kore'den Kuzey Kore hamlesi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.02.2022
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Japonya ve Güney Kore’den Kuzey Kore hamlesi

Kuzey Kore son aylarda nükleer füze denemelerini artırdı. Kuzey Kore'nin çalışmalarından tedirgin olan Japonya ve Güney Kore akın iş birliği yapma kararı aldı.

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