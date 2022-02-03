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Ukrayna'dan İsrail hamlesi: Hava savunma teknolojileri satın alacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.02.2022
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Ukrayna’dan İsrail hamlesi: Hava savunma teknolojileri satın alacak

Rusya ile savaş hattına giren Ukrayna'dan önemli bir askeri hamle geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ülkesinin hava savunma alanında İsrail teknolojisini elde etmek istediğini söyledi.

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