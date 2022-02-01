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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Boris Johnson'la Rusya'yı kontrol altında tutmanın yollarını görüştük

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.02.2022 Güncelleme Tarihi: 01.02.2022
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Boris Johnson’la Rusya’yı kontrol altında tutmanın yollarını görüştük

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Başbakan Johnson ile Rusya'yı kontrol altında tutmanın yollarını ele aldık" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Başbakan Johnson ile Rusya'yı kontrol altında tutmanın yollarını ele aldık" dedi.

İngiltere Başbakanı Johnson,ise "Rusya Kiev'i işgal ederse yaptırımlar hazır" ifadelerine yer verdi.

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