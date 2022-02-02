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İngiltere Başbakanı Boris Johnson Rusya lideri Putin'i Ukrayna konusunda uyardı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.02.2022 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson Rusya lideri Putin’i Ukrayna konusunda uyardı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'yı işgal konusunda uyararak, NATO'nun açık kapı politikasının Kiev için de geçerli olduğunu ifade etti.

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