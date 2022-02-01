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Polonya'dan SON DAKİKA kararı: Ukrayna'ya savunma desteği vereceğiz

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.02.2022 Güncelleme Tarihi: 01.02.2022
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Polonya’dan SON DAKİKA kararı: Ukrayna’ya savunma desteği vereceğiz

Son dakika haberine göre; Polonya, Ukrayna'ya savunma alanında destek vermeye hazır olduğunu duyurdu. Bu önemli karar ile Rusya'ya karşı bir cephe daha açılmış oldu. Bilindiği gibi ABD, AB, NATO, İngiltere'den Rusya'ya karşı "savaş olursa gereği yapılır" mesajları gelmişti. Peki, Polonya, Ukrayna'ya hangi askeri desteklerde bulunacak? Detaylar haberimizde...

Ukrayna'yı ziyaret eden Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Kiev'de Ukraynalı mevkidaşı Denis Şmıgal ile bir araya geldi.

Morawiecki, Şmıgal ile düzenlediği ortak basın toplantısında, enerji, savunma ve insani yardım alanlarında Ukrayna'ya destek vermeye hazır olduklarını vurguladı, Polonya'da 27 Ocak'ta Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını destekleyen bir kararın kabul edildiğini hatırlattı.

İŞTE VERİLECEK ASKERİ YARDIMLAR

Polonya Başbakanı ayrıca, Ukrayna'ya füze, topçu mühimmatı, uçaksavar füzesi, hafif havan topları, insansız hava araçları ve çeşitli savunma silahı yardımında bulunacaklarını belirtti.

Mateusz Morawiecki, Avrupa Birliği ülkeleri arasında dayanışmanın önemine de işaret ederek bağımsız ve demokratik Ukrayna'nın, tüm Avrupa ülkelerinin çıkarına olacağını söyledi.

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