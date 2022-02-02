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Son dakika: BAE "düşmana" ait 3 insansız hava aracını imha etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.02.2022 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022
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Son dakika: BAE düşmana ait 3 insansız hava aracını imha etti

Son dakika haberi... Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), hava sahasına giren 3 "düşman" insansız hava aracının imha edildiğini açıkladı.

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