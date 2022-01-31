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Son dakika: ABD'den açıklama: Rusya asker sayısını 30.000'e çıkaracak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.01.2022 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022
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Son dakika: ABD’den açıklama: Rusya asker sayısını 30.000’e çıkaracak

Son dakika haberi... ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, Rusya'nın Ukrayna-Belarus sınırındaki asker sayısını 30 bine çıkarmayı planladığını söyledi.

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