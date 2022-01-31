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Mısır ve Fransa'dan "Amon-22" hamlesi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.01.2022
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Mısır ve Fransa’dan Amon-22 hamlesi

Mısır ve Fransa hava kuvvetlerinin, Mısır hava sahasında "Amon-22" adıyla ortak tatbikat başlattığı açıklandı. Açıklamada, tatbikatın kaç gün süreceğine dair ise net bir bilgi verilmedi.

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