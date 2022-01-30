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ABD: Rusya, Ukrayna krizi konusunda BM'de baskıyla karşılaşacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.01.2022 Güncelleme Tarihi: 30.01.2022
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ABD: Rusya, Ukrayna krizi konusunda BM’de baskıyla karşılaşacak

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Ukrayna konusunda yarın toplanacak BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Rusya'ya sert baskı yapma sözü verdi.

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