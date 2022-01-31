Son dakika: Joe Biden duyurdu! ABD'den Katar için NATO hamlesi
Son dakika... ABD Başkanı Biden, Katar'ı "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" statüsüne dahil etme planı konusunda Kongreyi bilgilendirdiklerini söyledi.
Biden, Oval Ofis'te Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ikili görüşmesi öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Katar ve ABD arasında 50 yıllık bir ortaklık olduğunu belirten Biden, Katar'ın 10 binlerce Afgan'a ev sahipliği yaptığını, Gazze ve Filistinliler meselelerinde de önemli roller üstlendiğini ifade etti.
Biden, bugün Emir Al Sani ile Körfez ve Orta Doğu'nun güvenliği, küresel enerji kaynaklarının istikrarı, Afganistan ve ikili ilişkiler gibi birçok konuyu ele alacaklarını kaydetti.
Katar Havayolları ile uçak üreticisi Boeing arasında yapılan 20 milyar dolarlık anlaşmayı da memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Biden, bunun Boeing'in yaptığı en büyük anlaşmalardan biri olduğunun altını çizdi.
Biden, "Katar iyi bir dost ve güvenilir bir ortak. Katar'ı 'NATO üyesi olmayan önemli müttefik' olarak tanıma planı konusunda Kongreyi bilgilendiriyorum. Bu, ilişkimizin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir ve bunu yapmanın zamanı geldi de geçiyor." ifadelerini kullandı.
ABD'NİN "NATO ÜYESİ OLMAYAN ÖNEMLİ MÜTTEFİK" STATÜSÜ TANIDIĞI 18 ÜLKE VAR
ABD'nin bugüne kadar "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" olarak tanıdığı 18 ülke bulunuyor.
Ülkede ilk kez 1987'de geçen bir yasa ile dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından Avustralya, Mısır, İsrail, Japonya ve Güney Kore bu kategoriye alındı.
Körfez bölgesinden ise Bahreyn ve Kuveyt, eski ABD Başkanı George W. Bush tarafından bu kategoriye dahil edilmişti.
PUTIN VE MACRON, RUSYA'NIN ABD VE NATO'YA TEKLİF ETTİĞİ GÜVENLİK GARANTİLERİNİ GÖRÜŞTÜ
Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Rusya'nın ABD ve NATO'ya teklif ettiği güvenlik garantilerini ele aldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Rusya'nın ABD ve NATO'ya sunduğu güvenlik garantileri ile ilgili bir telefon görüşmesi yaptı.
Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, "Ukrayna'daki durum ve Rusya'nın uzun vadeli yasal olarak güvence altına alınmış güvenlik garantilerinin sağlanmasına ilişkin konular hakkında görüş alışverişi sürdürüldü. Vladimir Putin bir kez daha sorunlara temel yaklaşımını özetledi. Rusya Devlet Başkanı ve Fransa Cumhurbaşkanı arasında birebir toplantı yapılması ihtimaline dair çalışma yapılması ve telefonla daha fazla temas kurulması üzerinde anlaşmaya varıldı" denildi.
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