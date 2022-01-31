31 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss’tan Rusya uyarısı: Tehlike gerçek

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss’tan Rusya uyarısı: Tehlike gerçek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.01.2022 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022
ABONE OL
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss’tan Rusya uyarısı: Tehlike gerçek

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya-Ukrayna krizini ve İngiltere’nin bu krizdeki rolünü Telegraph gazetesindeki köşe yazısında değerlendirdi. Truss, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik faaliyetlerinin Avrupa güvenliğinin temelini zayıflattığını ifade ederek, “Tehlike gerçek” dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA