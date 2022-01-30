Almanya’da şiddetli fırtına: 1 kişi hayatını kaybetti

Alman Meteoroloji Dairesinden (DWD) yapılan açıklamada, fırtınanın bu akşam saatlerinde etkisini yitireceği aktarıldı.

Ancak DWD ülkenin güneyinde bulunan Alpler'de çarşamba gününe kadar bir metreye varan kalınlıkla kar yağabileceği uyarısında bulundu.