Almanya'da şiddetli fırtına: 1 kişi hayatını kaybetti
Almanya'nın kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi. Alman Meteoroloji Dairesinden (DWD) yapılan açıklamada, fırtınanın bu akşam saatlerinde etkisini yitireceği aktarıldı.
Brandenburg eyalet polisi, Berlin 50 kilometre güneybatısında bulunan Beelitz'de şiddetli fırtınada seçim afişinin düşmesi sonucu bir kişinin öldüğünü açıkladı.
Hızı saatte yaklaşık 130 kilometreye varan ve "Nadia" adı verilen fırtına nedeniyle ülkenin kuzeyinde hayatı olumsuz etkilendi.
İtfaiye ekiplerinin gece boyunca yıkılan ağaçlar, uçan çatılar ve devrilen inşaat araçları nedeniyle yoğun mesai harcadığı ifade edildi.
Alman Meteoroloji Dairesinden (DWD) yapılan açıklamada, fırtınanın bu akşam saatlerinde etkisini yitireceği aktarıldı.
Ancak DWD ülkenin güneyinde bulunan Alpler'de çarşamba gününe kadar bir metreye varan kalınlıkla kar yağabileceği uyarısında bulundu.
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