DSÖ’den beklenen açıklama geldi! NeoCov alarmı

2 yıldır koronavirüsün pençesindeki dünya Güney Afrika'dan gelen haberi konuşuyor.

Güney Afrika'daki yarasalar arasında yayılan bir tür Koronavirüs olan NeoCov ile ilgili ortaya atılan pek çok iddia tabiri caizse dünyayı alarma geçirdi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) beklenen açıklama geldi. India Today'de yer alan habere göre, DSÖ açıklamasında 'Tespit edilen virüsün insanlar için risk oluşturup oluşturmayacağı sonucuna ulaşmak için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor' denildi.