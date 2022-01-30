DSÖ'den beklenen açıklama geldi! NeoCov alarmı
Son dakika haberine göre: Güney Afrika'daki yarasalar arasında yayılan bir tür koronavirüs olan NeoCov ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) beklenen açıklama geldi.
2 yıldır koronavirüsün pençesindeki dünya Güney Afrika'dan gelen haberi konuşuyor.
Güney Afrika'daki yarasalar arasında yayılan bir tür Koronavirüs olan NeoCov ile ilgili ortaya atılan pek çok iddia tabiri caizse dünyayı alarma geçirdi.
Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) beklenen açıklama geldi. India Today'de yer alan habere göre, DSÖ açıklamasında 'Tespit edilen virüsün insanlar için risk oluşturup oluşturmayacağı sonucuna ulaşmak için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor' denildi.
NEOCOV NEDİR?
Uzmanlar NeoCov'un Kovid-19'dan ziyade MERS-CoV'a benzediğinin altını çiziyor. MERS-CoV, insanları enfekte edebilen bilinen yedi koronavirüsten biridir.
MERS-CoV, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Güney Kore'de büyük salgınlara neden olmuştu. DSÖ'ye göre, MERS-CoV kapan hastaların yaklaşık yüzde 35'i hayatını kaybetti.
Uzmanlar şimdiye kadar yapılan laboratuvar testlerinin NeoCov'un insan hücrelerini enfekte etme kabiliyetinin düşük olduğunu gösterdiğinin altı çiziyor.
ÇİNLİ BİLİM İNSANLARI UYARMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde Çin Bilimler Akademisi ve Wuhan Üniversitesi'nden araştırmacılar, NeoCov'nin yarasalardan insanlara bulaşması durumunda sorunlara neden olabileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu.
Çinli araştırmacılar konu ile ilgili yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer vermişti;
'SARS-CoV-2 varyantlarının, özellikle ağır mutasyona uğramış Omicron varyantının RBD bölgelerindeki kapsamlı mutasyonlar göz önüne alındığında, bu virüsler, daha fazla adaptasyon yoluyla insanları enfekte etmek için gizli bir potansiyele sahip olabilir.'
RBD (reseptör bağlayıcı alan) bir virüsün, hücrelere girmek ve enfeksiyona yol açmak için vücut reseptörlerine tutunmasına izin veren önemli bir parçasıdır.
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