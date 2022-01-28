Fransa’dan Rusya-Ukrayna uyarısı! İşgal etme riski bulunuyor

"Ukrayna, egemen ve özerk olduğunu düşünüyor. Biz de bunu destekliyoruz." diyen Le Drian, bununla beraber Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumluluklarıyla karşı karşıya getirmek için Rusya ile diyaloğun önemli olduğunu ve bu diyaloğun gelişebileceğini düşündüklerini söyledi.