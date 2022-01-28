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Fransa'dan Rusya-Ukrayna uyarısı! İşgal etme riski bulunuyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.01.2022
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Fransa’dan Rusya-Ukrayna uyarısı! İşgal etme riski bulunuyor

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Avrupa'nın doğusundaki Donbass krizi hakkında açıklamalarda bulundu. Fransız bakan Le Drian, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme riski bulunuyor" uyarısında bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme riski bulunduğu uyarısında bulundu. Le Drian, RTL radyosunda yaptığı açıklamada, binlerce Rus askerin Ukrayna sınırında bulunduğunu ve durumun çok ciddi olduğunu söyledi.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne herhangi saldırının Avrupa'da yankıları olacağını ifade eden Le Drian, Rusya'nın Ukrayna'yı "işgal etme riskinin" bulunduğu belirtti.

"Ukrayna, egemen ve özerk olduğunu düşünüyor. Biz de bunu destekliyoruz." diyen Le Drian, bununla beraber Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumluluklarıyla karşı karşıya getirmek için Rusya ile diyaloğun önemli olduğunu ve bu diyaloğun gelişebileceğini düşündüklerini söyledi.

Le Drian, "Cumhurbaşkanı (Emmanuel) Macron'un Putin ile (bugün) yapacağı görüşmenin amacı (diyaloğu geliştirmek). Vladimir Putin'in çatışma mı yoksa istişare mi istediğini söylemesi gerekiyor. Biz istişareye hazırız ama bunun için de iki kişi olmalı." diye konuştu.

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