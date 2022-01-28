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Yunanistan'daki olumsuz hava koşulları onları da vurdu! Hayvanat bahçesinden kaçtılar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.01.2022
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Yunanistan’daki olumsuz hava koşulları onları da vurdu! Hayvanat bahçesinden kaçtılar

Yunanistan'daki elverişsiz hava koşulları nedeniyle Attika Hayvanat Bahçesi'nden 32 kuşun kaçtığı bildirildi. Duyuruda, kaybolan kuşların hayatta kalması için özel koşullar ve beslenmeye ihtiyaç duyduğu vurgulanarak, kuşları görenlerden hayvanat bahçesi yönetimine bilgi vermesi istendi.

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