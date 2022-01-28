Rusya’nın Ukrayna sınırında ne kadar askeri yığınağı var? | Rusya Ukrayna’ya saldıracak mı? İşte son durum...

Teyakkuza geçirilen 8 bin 500 asker ile ilgili bazı bilgiler de veren Kirby, Afganistan ve Irak'ın işgalinde de kullanılan 82'inci ve 101'inci Hava İndirme Tümenleri, 4'ündü Piyade Tümenine bağlı bazı birlikler ile Arizona, Texas, Louisiana, ve Georgia'da olmak üzere 4 Hava Üssü'nün teyakkuza geçirildiğini belirtti.

RUSYA NE KADAR ASKERİ HAMLE YAPTI?

Rusya'nın Ukrayna sınırına yığınağı ise yüz binden fazla olarak tahmin ediliyor.

Öte yandan Rusya, Belarus ile birlikte askeri tatbikatlar yapıyor. Başka bir taraftan da yine Rusya, Ukrayna sınır ve Kırım'da askeri faaliyetlerini hızlandırdı ve tatbikatları hızlandırdı.

RUSYA-UKRAYNA KRİZİNDE TARAFLARIN ASKERİ MANEVRALARI BÜYÜK ORANDA TAMAMLANDI



Rus yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna arasında çatışmaların 2014'ten bu yana sürdüğü Donbas'ta, tüm dünya Rusya ve ABD arasındaki restleşmelerle bölgede topyekun bir savaşın çıkma ihtimalini endişeyle takip ediyor.