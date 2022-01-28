Rusya Ukrayna’yı işgale mi hazırlıyor? Ukrayna Milletvekili Rustem Umerov A Haber’de: Sonuçları Avrupa için çok daha ağır olur

Dünyanın gözü Rusya - Ukrayna sınırında. Peki Kiev yönetimi yaşananları nasıl değerlendiriyor? Ukrayna Parlamentosu Milletvekili ve Ukrayna - Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Rüstem Umerov, tüm merak edilenleri A Haber'e anlattı. İşte Dış Haberler Editörü Eda Tuğrul'un özel röportajı...