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Rusya Ukrayna’yı işgale mi hazırlıyor? Ukrayna Milletvekili Rustem Umerov A Haber’de: Sonuçları Avrupa için çok daha ağır olur

Dünyanın gözü Rusya - Ukrayna sınırında. Peki Kiev yönetimi yaşananları nasıl değerlendiriyor? Ukrayna Parlamentosu Milletvekili ve Ukrayna - Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Rüstem Umerov, tüm merak edilenleri A Haber'e anlattı. İşte Dış Haberler Editörü Eda Tuğrul'un özel röportajı...

A Haber
Giriş Tarihi: 28.01.2022 11:01 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022 11:03
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Rusya Ukrayna’yı işgale mi hazırlıyor? Ukrayna Milletvekili Rustem Umerov A Haber’de: Sonuçları Avrupa için çok daha ağır olur

Rusya ve Ukrayna arasındaki yüksek tansiyon sürüyor. Sınırdaki askeri hareketlilik de devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Rusya Ukrayna’yı işgale mi hazırlıyor? Ukrayna Milletvekili Rustem Umerov A Haber’de: Sonuçları Avrupa için çok daha ağır olur

Peki sorunun çözümü mümkün mü? Bundan sonra ne olacak? Ukrayna, Batılı ülkelerin yaklaşımını nasıl değerlendiriyor? Tüm bu soruların yanıtlarını Kiev'den Ukrayna Parlamentosu Milletvekili ve Ukrayna-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Rüstem Umerov, A Haber'de verdi.

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Rusya Ukrayna’yı işgale mi hazırlıyor? Ukrayna Milletvekili Rustem Umerov A Haber’de: Sonuçları Avrupa için çok daha ağır olur

- Rusya'nın sınırdaki askeri yığınağını ve son durumu nasıl değerlendirirsiniz?

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Rusya Ukrayna’yı işgale mi hazırlıyor? Ukrayna Milletvekili Rustem Umerov A Haber’de: Sonuçları Avrupa için çok daha ağır olur

"OLASI BİR İŞGALE KARŞI HAZIRLIKLIYIZ"

Rusya agresif bir şekilde 8 yıldır politikasını sürdürüyor. Son 8 yıldır dünyayı Kırım'ın ve Doğu Ukrayna'nın işgal edilmiş olduğu konusunda bilgilendiriyoruz. Rusya ise daha fazlasını istiyor.

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Rusya Ukrayna’yı işgale mi hazırlıyor? Ukrayna Milletvekili Rustem Umerov A Haber’de: Sonuçları Avrupa için çok daha ağır olur

Bu yüzden müttefiklerimizi sınırımızda askeri yığınak yaptıkları konusunda da bilgilendirdik. Askeri birliklerini artırdıklarını, yasa dışı işgale devam ettiklerini, Ukrayna'ya karşı saldırgan tavırlarını sürdürdüklerini anlattık.