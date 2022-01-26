26 Ocak 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD'den Mısır'a 2,5 milyar doları aşkın silah satışı

ABD'den Mısır'a 2,5 milyar doları aşkın silah satışı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.01.2022
ABONE OL
ABD’den Mısır’a 2,5 milyar doları aşkın silah satışı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Mısır'a 2,2 milyar doları C-130J kargo uçağı, 355 milyon doları hava savunma radarları olmak üzere 2 milyar 555 milyon dolarlık askeri satışa onay verdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA