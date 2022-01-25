ABD’den Rusya doğal gazına karşı alternatif!

RUSYA'YA İHRACAT KONTROLÜ GELEBİLİR

Yetkili, işgal durumunda Rusya'ya uygulanacak yaptırımların sonuçlarının hemen hissedileceğinin altını çizerek, Rusya'ya ihracat kontrolleri getireceklerini bunun da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ekonomiyi sanayileştirme hedeflerini etkileyeceğini aktardı.

Rusya'nın söz konusu yaptırımlara karşılık verme senaryolarına da hazır olduklarını belirten başka bir yetkili ise, Rusya'nın karşılıklarının küresel enerji piyasası ve tedarik zincirini etkilememesi için çalıştıklarını kaydetti.

Avrupalı müttefikleri ile Rusya'nın adımlarına karşılık verilmesi konusunda yakın temasta olduklarını belirten yetkili, "Son dönemde azalan Rus tedariği nedeniyle, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Asya'dan doğal gaz üreticileri ile görüşüyorduk. Şu anda da küresel gaz üreticileri ile kapasiteleri ve kaynaklarının ne kadarını Avrupa'ya ayırabilecekleri konusunda istişare ediyoruz." bilgisini aktardı.