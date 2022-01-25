ABD'den Rusya doğal gazına karşı alternatif!
Dünya ekonomisi doğal gaza bağlılığını sürdürürken bir taraftan da tedarik zincirine gelebilecek darbeye karşı hazırlık çabasında. ABD yönetimi, Ukrayna işgali durumunda uygulanacak yaptırımlara karşılık Rusya'nın doğal gazı kesmesi halinde Avrupa'nın ihtiyacının karşılanması için Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki doğal gaz üreticileri ile görüştüklerini belirtti.
ABD Ulusal Güvenlik Konseyinden ve Dışişleri Bakanlığından isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey yetkililer, Ukrayna-Rusya krizine ilişkin gazetecileri telekonferans görüşmesiyle bilgilendirdi.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda ağır ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını belirten yetkili, "Tekrar etmek gerekirse, 2014'te gündeme gelmeyen çapta büyük sonuçları olan yaptırımlar uygulamaya hazırız. Bu da duruma göre hareket etme döneminin sona geldiğini ve en üst perdeden yaptırım uygulayacağımız anlamına geliyor." ifadesini kullandı.
RUSYA'YA İHRACAT KONTROLÜ GELEBİLİR
Yetkili, işgal durumunda Rusya'ya uygulanacak yaptırımların sonuçlarının hemen hissedileceğinin altını çizerek, Rusya'ya ihracat kontrolleri getireceklerini bunun da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ekonomiyi sanayileştirme hedeflerini etkileyeceğini aktardı.
Rusya'nın söz konusu yaptırımlara karşılık verme senaryolarına da hazır olduklarını belirten başka bir yetkili ise, Rusya'nın karşılıklarının küresel enerji piyasası ve tedarik zincirini etkilememesi için çalıştıklarını kaydetti.
Avrupalı müttefikleri ile Rusya'nın adımlarına karşılık verilmesi konusunda yakın temasta olduklarını belirten yetkili, "Son dönemde azalan Rus tedariği nedeniyle, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Asya'dan doğal gaz üreticileri ile görüşüyorduk. Şu anda da küresel gaz üreticileri ile kapasiteleri ve kaynaklarının ne kadarını Avrupa'ya ayırabilecekleri konusunda istişare ediyoruz." bilgisini aktardı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Elini çabuk tutan fırsattan yararlanacak! Şubat ayı projeleri görücüye çıktı! TOKİ 720 lira taksitle 2+1 3+1 daireler...
- Kamuda idari izin hangi illerde? 26 Ocak Çarşamba kamu çalışanlarına tatil mi? Valilikler peş peşe açıkladı
- Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman bitiyor? Sözleşmeli öğretmenlik 15 bin atama tercihleri bitti mi?
- AVM kapanış saati kaç oldu? 25 Ocak AVM'ler saat kaçta kapanıyor? İstanbul AVM çalışma saatleri açıklaması
- Emekli ve memur maaşları için kritik açıklama! 1.150 lira ile 37 bin lira arasında zam! Emekli aylıkları, ikramiyeler ve 3600 ek gösterge...
- İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek? Meteoroloji son dakika açıkladı! 2022 İstanbul hava durumu açıklamaları
- Emekliler bayram edecek! Bankalar peş peşe açıkladı! 2022 emekli banka promosyonu ne kadar?
- Survivor All Star'da Adem, Aycan ve Sema neden yok? Survivor Aycan, Adem, Sema diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı açıkladı...
- Nescafe çekiliş sonuçları isim listesi 2022: Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır? 4. dönem Nescafe çekiliş...
- Üniversiteler kaç gün tatil edildi? Üniversiteler 26, 27, 28 Ocak'ta tatil mi? İstanbul Valiliği'nden 31 Ocak açıklaması...
- Bankalar bugün açık mı, kapalı mı? 25 Ocak Ziraat, İş Bankası, Halkbank, Vakıfbank bugün açık mı? İşte çalışma saatleri...
- Gomis Galatasaray'a transfer olacak mı? Al-Hilal'dan ayrılan Bafetimbi Gomis'in menajerinden son dakika açıklaması