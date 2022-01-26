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ABD Başkanı Biden Katar Emiri Al Sani'yi Beyaz Saray'da ağırlayacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.01.2022
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ABD Başkanı Biden Katar Emiri Al Sani’yi Beyaz Saray’da ağırlayacak

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psak, ABD Başkanı Joe Biden'ın Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi ağırlayacağını açıkladı. Sözcü Psak görüşmenin tarihini de duyurdu.

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