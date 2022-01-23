Son dakika: Putin'i öven Alman Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Kay-Achim Schönbach istifa etti
Son dakika... Almanya'da Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Kay-Achim Schönbach, Rusya Devleti Başkanı Vladimir Putin’i öven sözlerinin ardından gelen tepkiler üzerine görevinden istifa etti. İstifa baskıları sonrası, Schönbach, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hindistan'da bir düşünce kuruluşunda sarf ettiği ifadelerinin o an için kişisel düşünceleri olduğunu, bunların hiçbir şekilde Alman Silahlı Kuvvetlerinin pozisyonuna uymadığını ifade etmişti.
Almanya'da Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Kay-Achim Schönbach, Rusya Devleti Başkanı Vladimir Putin'i öven sözlerinin ardından gelen tepkiler üzerine görevinden istifa etti.
İŞTE ALMAN KOMUTAN'IN O AÇIKLAMALARI
Schönbach, Hindistan'da yaptığı ve Alman basınına yansıyan konuşmasında Rusya ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Putin'e anlayış gösterilmesi gerektiğini belirten Schönbach, "Onun gerçekten istediği göz hizasında saygıdır. Ve, aman tanrım, birine saygı göstermek neredeyse maliyeti yok. Bu yüzden bana sorarsanız, onun talep ettiği ve muhtemelen hak ettiği saygıyı göstermek kolaydır." ifadesini kullandı.
Schönbach, en büyük tehdidin Çin olduğunu savunarak, "Bizim bile, Almanya'nın, Hindistan'ın Rusya'ya ihtiyacımız var, çünkü Çin'e karşı Rusya'ya ihtiyacımız var." diye konuştu.
Kendisinin dindar bir Hristiyan ve Rusya'nın da Hristiyan bir ülke olduğunu anlatan Schönbach, "Putin'in ateist olmasına rağmen bu önemli değil. Bu büyük ülke demokratik olmasa da ikili ortak olarak yanımızda olması Rusya'yı Çin'den uzak tutabilir." değerlendirmesinde bulundu.
Schönbach, Rusya ile Ukrayna arasındaki ihtilafa da değinerek, "Kırım yarımadası gitti, geri gelmeyecek." ifadelerini kullandı ve Rusya'nın Ukrayna topraklarına el koymak istemesini "saçmalık" olarak nitelendirdi.
Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Schönbach'ın ifadelerinin içerik ve kelime seçimi açısından hiçbir şekilde Federal Savunma Bakanlığının pozisyonuna uymadığı ve Genelkurmay Başkanı Eberhard Zorn'a açıklama yapma fırsatının verileceği belirtildi.
Bild gazetesi de Schönbach'ı görevinden istifa etmeye çağırdı.
Gazetenin yorumunda, Schönbach'ın Kırım ile ilgili sözlerine işaret edilerek, "Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın videoda Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nın 'gittiğini' ve "bir daha geri dönmeyeceğini' söylemesi başlı başına bir skandaldır." değerlendirmesinde bulunuldu.
Resmi bir ziyarette söz konusu ifadeleri söyleyen Donanma Komutanı'nın bu görevde kalmaması gerektiği belirtilen yorumda, "Bir özür de artık yardımcı olmaz." ifadesi kullanıldı.
Öte yandan, Alman Haber Ajansı'nın (DPA) haberinde Almanya'nın Kiev Büyükelçisi Anka Feldhusen'in Schönbach'ın sözlerinden dolayı Ukrayna Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı belirtildi.
Tepkilerin ardından, Schönbach, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hindistan'da bir düşünce kuruluşunda sarf ettiği ifadelerinin o an için kişisel düşünceleri olduğunu, bunların hiçbir şekilde Alman Silahlı Kuvvetlerinin pozisyonuna uymadığını ifade etti.
Schönbach, bunu hata olarak nitelendirerek, "Düşünmeden, yanlış değerlendirdiğim durumda bunu yapmamalıydım." değerlendirmesinde bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Resmi açıklama: AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? 2022 İÜ AUZEF telafi sınavı online mı, yüz yüze mi yapılacak?
- Son dakika: Bitcoin çöktü mü? Bitcoin (BTC) ve altcoinler neden düşüyor? Kripto paralardaki düşüşün sebebi nedir?
- A101 27 Ocak 2022 kataloğu: A101'de bu hafta neler var? Teknoloji, elektronik, züccaciye, tekstil indirimleri...
- Son açıklamalar: Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? 20222 Ocak zam farkı ne zaman ödenecek?
- Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 GS TS derbisi muhtemel 11'ler ve maç öncesi istatistikler
- Sedef Kabaş kimdir? Gazeteci Sedef Kabaş ne dedi? Cumhurbaşkanına ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaretler yağdırdı
- Milyonlara müjde! 3600 ek gösterge zammı ile memur maaşı, ikramiye ve emekli aylığı ne kadar olacak?
- Enis Destan kimdir, kaç yaşında? Trabzonspor'un yeni transferi Enis Desten hangi takımlarda oynadı?
- Bitcoin'de sert düşüş! Bitcoin neden düştü, düşüyor? Bitcoin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Son dakika yorumlar...
- O Ses Türkiye şampiyon ne ödül alacak? O Ses Türkiye birincisi kaç para kazanacak, ödül ne 2022?
- Emekli maaş farkları için kritik tarih... Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? SSK Bağkur emekli maaş farkları yattı mı 2022? 14 günlük fark...
- 2008 Pekin Olimpiyatları'nda 9,69'luk derecesiyle 100 metre finalinde dünya rekoru kıran Usain Bolt bu rekoru hangi durumdayken kırmıştır?