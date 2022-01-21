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Irak’ta DEAŞ saldırısı: 11 asker öldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.01.2022 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022
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Irak’ta DEAŞ saldırısı: 11 asker öldü

Irak’ta terör örgütü DEAŞ’ın Irak ordusuna yönelik gerçekleştirdiği saldırıda 11 asker hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda asker sevk edildi, teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

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