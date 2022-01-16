Türk bilim insanına ABD'den önemli ödül! Göğsümüzü bir kez daha kabarttı
ABD’de organ nakilleri konusunda öncü çalışmalara imza atan Türk bilim insanı Doç. Dr. Burçin Ekser, insana domuz kalbi nakliyle dünya gündemine oturmuştu. ABD'de ölümcül kalp hastalığına yakalanan bir kişiye genetik yapısı değiştirilmiş domuz kalbi nakledilmesi organ nakillerinde bağış bekleyenlerin umudu oldu. Türk doktor Burçin Ekser, American Society of Transplant Surgeons tarafından "2022 Nakil Cerrahisinde Yükselen Yıldızı" ödülüne layık görüldü.
Dünyanın konuştuğu domuzdan insana kalp nakline araştırmalarıyla örnek olan Türk doktor Burçin Ekser, American Society of Transplant Surgeons tarafından "2022 Nakil Cerrahisinde Yükselen Yıldızı" ödülüne layık görüldü.
ABD'de ölümcül kalp hastalığına yakalanan bir kişiye genetik yapısı değiştirilmiş domuz kalbi nakledilmesi organ nakillerinde bağış bekleyenlerin umudu oldu.
Sabah'ın haberine göre dünyanın konuştuğu operasyonu yapan ekibin, Türk doktor Doç. Dr. Burçin Ekser'in çalışmalarını örnek alması ise göğsümüzü kabarttı. Şimdi de American Society of Transplant Surgeons Ekser'i '2022 Nakil Cerrahisinde Yükseken Yıldızı Ödülü'ne layık gördü.
Ödül töreni Kovid salgını nedeniyle ağustos ayında Miami'de yapılacak. Duygularını anlatan Ekser, "American Society of Transplant Surgeons tarafından böyle prestijli bir tanınma ödülünü almaktan son derece onur duydum. Beni aday gösteren tüm insanlara çok teşekkürler ve ayrıca diğer tüm organ nakli için oluşturduğunuz farkındalıklara tebrikler" dedi.
ABD'de Indiana Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Ksenotransplantasyon (türler arası nakil) İmmünoloji Laboratuvarı Direktörü Doç. Dr. Burçin Ekser aslen Ordu Fatsalı.
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Eğitimine İtalya'da devam ettikten sonra ABD'ye gitti. Organ yetmezliklerinde ve organ nakillerinde dünyanın umudu olan çalışmalara imza atıyor.
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