Türk bilim insanına ABD’den önemli ödül! Göğsümüzü bir kez daha kabarttı

Ödül töreni Kovid salgını nedeniyle ağustos ayında Miami'de yapılacak. Duygularını anlatan Ekser, "American Society of Transplant Surgeons tarafından böyle prestijli bir tanınma ödülünü almaktan son derece onur duydum. Beni aday gösteren tüm insanlara çok teşekkürler ve ayrıca diğer tüm organ nakli için oluşturduğunuz farkındalıklara tebrikler" dedi.