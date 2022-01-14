Herkes insana domuz kalbi naklini konuşuyor! Operasyonun esin kaynağı Türk doktor Burçin Ekser konuştu: İnsan hücresinden organ üreteceğiz

Organ yetmezliklerinde ve organ nakillerinde dünyanın umudu olan çalışmalara imza atan Ekser SABAH'a konuştu: Domuzdan alınan kalbin bir insana nakledilmesi beni çok heyecanlandırdı. Benim çalışmalarımdan fayda sağlanması onur verdi. 2014'ten bu yana domuzlardan maymunlara nakiller yapıyorum. Benim alanım özellikle karaciğer nakilleri. Karaciğer bittiği zaman yerine konulabilecek bir şey yok. Bu alanda domuzdan insana ilk karaciğer nakli yaptığımız zaman faydası daha da çok görülecek. Şimdi sırada domuzdan modifiye edilmiş, genetiği değiştirilmiş, böbrek, karaciğer, akciğer nakilleri var. Organ bağışında bundan sonra 3 boyutlu organ basımı yapılacak. Bunun için de çalışıyorum. Ancak bir 10 yılımız var. Ayrıca insanın kendi hücresinden organ yapılması da olacak. Gelecekte insanın kendi hücresinden organ üreteceğiz.