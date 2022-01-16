16 Ocak 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İspanya'nın Pablo Escobar'ı olarak anılan suç örgütü elebaşı yakalandı

İspanya'nın Pablo Escobar'ı olarak anılan suç örgütü elebaşı yakalandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.01.2022
ABONE OL
İspanya’nın Pablo Escobar’ı olarak anılan suç örgütü elebaşı yakalandı

İspanya Ulusal Polisi, ülkenin "Pablo Escobar"ı olarak anılan uyuşturucu madde kaçakçısının yakalandığını ve örgütün çökertildiğini duyurdu. Açıklamada, şüphelinin kaldığı evde yapılan aramalarda, 55 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği ve bunun son yıllardaki en büyük operasyon olduğu ifade edildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA