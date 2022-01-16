Son dakika: ABD'de sinagogda rehine krizi! Saldırgan öldürüldü
Son dakika haberi... ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı bir saldırgan sinagogu basarak içeridekileri rehin aldı. Bekleyişin 12. saatinde düzenlenen opersayonla saldırgan öldürüldü, rehineler kurtarıldı.
Teksas'a bağlı Colleyville kenti polisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sabah ayini sırasında sinagoga giren bir kişinin Musevi din adamı hahamla birlikte içerideki herkesi rehin aldığını duyurdu.
Federal soruşturma bürosu ekiplerinin silahlı saldırganla telefon ile yaptığı müzakerelerde rehine sayısının 4 kişi olduğu öğrenildi. Olası bir müdahale için Sinogaga SWAT ekibi de gönderildi.
Saldırgan krizin yedinci saatinde rehinelerden birini serbest bıraktı.
Pakistan uyruklu olduğu belirlenen saldırgan 86 yıl hapse mahkum edilen bir tanıdığının serbest bırakılmasını talep etti.
Müzakerenin 12. saatinde özel tim sinagoga operasyon düzenledi. Saldırgan öldürüldü; tüm rehineler yara almadan kurtarıldı.
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