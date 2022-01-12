Son dakika: Mikrofonu açık unuttu: Dr. Anthony Fauci'den skandal sözler! Dünya onu pandemi ile tanıdı
Son dakika haberine göre 2 yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesindeki dünyanın pandemi ile birlikte tanıdığı Dr. Anthony Fauci mikrofonun azizliğine uğradı. Senato oturumunda mikrofonunun açık olduğunu unutan Fauci, kendisini eleştiren senatöre aptal dedi.
ABD, salgın konusunda ABD'nin en yetkili ismi olarak lanse edilen Dr. Anthony Fauci'yi konuşuyor.
Ancak Fauci'nin gündemde yer alması bu sefer Koronavirüs ile ilgili yaptığı açıklamalar değil, kırdığı pot ile gündemde.
Bir oturumda konuşan Fauci kendisini eleştiren Cumhuriyetçi Senatör Roger Marshall'a aptal dedi. O esnada mikrofonu açık olan Fauci'nin bu sözleri duyuldu ve kısa sürede tartışmalara neden oldu.
Kamuda en yüksek maaşı alan kişilerden birisi olduğunu hatırlatan Marshall, Fauci'ye 'Geçmiş ve mevcut yatırımlarınızı içeren bir mali açıklamayı Kongre'ye ve kamuoyuna sunmaya hazır mısınız?' sorusunu yöneltti
Fauci'nin bu bilginin yıllardır açık olduğunu belirtmesi üzerine ikili kısa süre tartıştı, tartışma Demokrat Senatör Patty Murray'in araya girmesi ile sona erdi.
Bu esnada Fauci'nin 'İsa aşkına bu nasıl bir aptal' dediği duyuldu. Oturumdan sonra konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Marshall şu ifadeleri kullandı;
'Senato oturumu sırasında bana moron demek, ABD'deki en az güvenilen bürokratın yaşadığı stresini hafifletmiş olabilir. Ancak gerçeklerden kaçamaz.
Yılda yaklaşık 435 bin Dolar kazanan Fauci ABD'de en yüksek maaş alan kamu çalışanları arasında yer alıyor.
AYLARDIR TARTIŞMALARIN MERKEZİNDE
Fauci, Kongre'ye Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin (NIH) Çin'deki Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde işlev kazanımı araştırmalarını finanse etmediğini söyledikten sonra muhafazakar çevrelerin eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
TRUMP ASKIYA ALMIŞTI
NIH daha sonra Fauci'nin verdiği bilgileri düzeltmişti. New York Post'ta yer alan habere göre, 3,1 milyon dolarlık hibe, 2014 ile 2019 arasındaki beş yıllık bir süre için verilmişti.
Aynı habere göre, finansman 2019'da yenilendikten sonra, Nisan 2020'de Trump yönetimi tarafından askıya alındı.
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