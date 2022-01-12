Son dakika: Mikrofonu açık unuttu: Dr. Anthony Fauci’den skandal sözler! Dünya onu pandemi ile tanıdı

Bir oturumda konuşan Fauci kendisini eleştiren Cumhuriyetçi Senatör Roger Marshall'a aptal dedi. O esnada mikrofonu açık olan Fauci'nin bu sözleri duyuldu ve kısa sürede tartışmalara neden oldu.

Kamuda en yüksek maaşı alan kişilerden birisi olduğunu hatırlatan Marshall, Fauci'ye 'Geçmiş ve mevcut yatırımlarınızı içeren bir mali açıklamayı Kongre'ye ve kamuoyuna sunmaya hazır mısınız?' sorusunu yöneltti

Fauci'nin bu bilginin yıllardır açık olduğunu belirtmesi üzerine ikili kısa süre tartıştı, tartışma Demokrat Senatör Patty Murray'in araya girmesi ile sona erdi.