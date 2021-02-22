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ABD'de Dr. Fauci'den kritik maske uyarısı! "2022'de devam etmesi mümkün"

ABD Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, koronavirüs salgını nedeniyle Amerikalıların 2022'de hala maske takıyor olabileceğini ifade etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.02.2021 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021
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ABD'de Dr. Fauci'den kritik maske uyarısı! 2022'de devam etmesi mümkün

Corona virüsüyle mücadelede yalnızca ABD'nin değil dünyanın da dikkatle dinlediği isimlerin başında gelen Dr. Anthony Fauci, "Amerikalıların 2022'de maske takmaya devam etmeleri mümkün" açıklaması yaptı.

AŞI SONRASI ESNETİLECEK

ABD Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Fauci, daha fazla aşı uygulandıkça Covid-19'un yayılması için alınan tedbirlerin de giderek artan şekilde esnetileceğini vurguladı.

ÜLKEDE SON DURUM

ABD'de Covid-19 sonucu ilk hastanın hayatını kaybetmesinin üzerinden neredeyse bir yıl geçerken, ülkede koronavirüs nedeniyle kaybedilen insan sayısı 500 bine yaklaşmış durumda...

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