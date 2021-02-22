ABD'de Dr. Fauci'den kritik maske uyarısı! "2022'de devam etmesi mümkün"
ABD Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, koronavirüs salgını nedeniyle Amerikalıların 2022'de hala maske takıyor olabileceğini ifade etti.
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Corona virüsüyle mücadelede yalnızca ABD'nin değil dünyanın da dikkatle dinlediği isimlerin başında gelen Dr. Anthony Fauci, "Amerikalıların 2022'de maske takmaya devam etmeleri mümkün" açıklaması yaptı.
AŞI SONRASI ESNETİLECEK
ABD Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Fauci, daha fazla aşı uygulandıkça Covid-19'un yayılması için alınan tedbirlerin de giderek artan şekilde esnetileceğini vurguladı.