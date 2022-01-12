Bilim insanları 1.5 milyon yıl geriye gidecek! Eksi 60 derece soğukla mücadele
1.5 milyon yıl önceki şartları inceleyerek dünyanın iklim geçmişini ortaya çıkarmak isteyen bilim insanları Güney Kutbu'nda çalışma başlattı. Eksi 60 derece soğukla mücadele eden ekip, 3 bin metre derinlikten buz örneği toplanacak.
Dünyanın iklim geçmişini ortaya çıkarmak, ve küresel ısınmanın etkilerini daha iyi anlayabilmek için Güney Kutbunda yeni bir araştırma başlatıldı.
7 yıl sürecek proje ile yaklaşık 3 kilometre derinlikten buz örneği alınacak.
Bilim insanları bu sayede 1,5 milyon yıl önceki iklim şartlarını inceleyip, aradan geçen sürede yaşanan değişimi gözler önüne sermeyi hedefliyor.
Bilim insanları -60 derecelik aşırı soğukla da mücadele ediyor. Epica adlı projenin 1996 ve 2005 yılları arasındaki ilk ayağında 800 bin yıllık buz örneklerine ulaşılmıştı.
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