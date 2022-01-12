Tanzanya’da akılalmaz olay: Mezar kazan 4 kişi dakikalar içinde hayatını kaybetti

4'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Basın toplantısı düzenleyen Mayeka, hayatını kaybeden dört kişinin, Cumartesi günü ölen akrabalarını gömmek için mezar kazdığını ve hepsinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti. Geçen hafta Tanzanya'nın Kigoma bölgesinin batısında yer alan Kibondo ilçesinde dördü çocuk beş kişi yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.