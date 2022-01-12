Tanzanya’da akılalmaz olay: Mezar kazan 4 kişi dakikalar içinde hayatını kaybetti
Tanzanya'nın güney kesiminde yer alan Mbeya bölgesinde akıllara durgunluk getiren bir olay yaşandı. Hayatını kaybeden akrabalarının mezarını kazmak isteyen dört şahıs, küreği ellerine aldıktan sonra dakikalar içinde hayatlarını kaybetti.
Hayatını kaybeden yakınlarının mezarını kazan dört kişi, dakikalar sonra acı içerisinde öldü.
YILDIRIM ÇARPMASI İLE ÖLDÜ OLASILIĞI
Olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında 4 kişinin yıldırım çarpması sonucu öldüğü üzerinde duruldu. Araştırmalar sürüyor.
BİR KİŞİ AĞIR YARALI
Mbeya bölgesindeki Chunya ilçesinin komiseri olan Mayeka Mayeka, mezar kazan bir erkeğin de Pazar günü öğleden sonra gerçekleşen yıldırım çarpması sonucu ağır şekilde yaralandığını söyledi.
4'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ
Basın toplantısı düzenleyen Mayeka, hayatını kaybeden dört kişinin, Cumartesi günü ölen akrabalarını gömmek için mezar kazdığını ve hepsinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti. Geçen hafta Tanzanya'nın Kigoma bölgesinin batısında yer alan Kibondo ilçesinde dördü çocuk beş kişi yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.
TARLADA ÇALIŞAN KADINA DA YILDIRIM ÇAPRTI
Kigoma bölgesi polis şefi James Manyama, Kibuye köyünde Salı günü yerel saatle 18.00'de dört çocuğa yıldırım çarptığını söyledi. Manyama, beşinci kişininse tarlada çalışırken yıldırım çarpan bir kadın olduğunu sözlerine ekledi.
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