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Avrupa'yı örnek gösteren Anthony Fauci Kovid-19'da yeni dalga uyarısı yaptı

ABD Başkanı 'ın Sağlık Başdanışmanı , (Kovid-19) salgınında şu anda virüse karşı zafer ilan etmenin başka bir salgın dalgası riski doğurabileceği uyarısında bulundu. Öte yandan Fauci Avrupa'da önlemlerin gevşetilmesiyle yeniden ortaya çıkan vaka artışına ise dikkat çekti.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 16.03.2021 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021
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Avrupa'yı örnek gösteren Anthony Fauci Kovid-19'da yeni dalga uyarısı yaptı

Fauci, MSNBC televizyonunda katıldığı bir programda, ülkedeki Kovid-19 salgını hakkında açıklamalarda bulundu.

Ülkedeki günlük vaka sayılarının 45 bin ila 60 bin olduğuna dikkati çeken Fauci, "Şu anda Kovid-19 istatistikleri halen riskli bir seviyede." ifadesini kullandı.

"DİKKATLİ OLMALIYIZ!"

Kış aylarındaki aşırı yüksek vakaların düşmesinin de "iyi haber" olduğunu belirten Fauci, "Ancak yine de çok dikkatli olmalıyız. Kamu sağlığı önlemlerinde geri adım atar ve şu anda Kovid-19'a karşı zafer ilan edersek, başka bir dalga riski doğar." dedi.

AVRUPA'DAKİ VAKA ARTIŞINA DİKKAT ÇEKTİ

Yönetimin Kovid-19 aşılama çalışmalarına hız vermesinin de oldukça olumlu bir gelişme olduğunun altını çizen Fauci, önlemleri gevşeten Avrupa ülkelerindeki vaka artışlarına da dikkati çekti.

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