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Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.01.2022
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Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli hayatını kaybetti

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, İtalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. AP Başkanlık görevi için bu ay sonunda oylama yapılması planlanmış, Sassoli yeniden aday olmayacağını belirtmişti.

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