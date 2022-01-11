ABD’li milyoner Robert Durst hapishanede öldü | Robert Durst kimdir?

New York'un en zengin emlak varislerinden olan Durst, 1982'de eşi Kathleen McCormack'ın esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmasından da sorumlu tutuluyordu.

Polis, suç belgesel dizisi The Jinx'e konu olan ABD'li milyonerin etrafında bulunan 2 kişiyi daha öldürdüğüne inandığını açıklamıştı.

Durst tutuklanmadan önce, kendisiyle ilgili yapılan bir belgeselin çekimleri sırasında, mikrofonun kayıtta olduğunun farkında olmadan "Ben ne ettim? Elbette hepsini ben öldürdüm" şeklinde itirafta bulunmuştu.