Kuzey Kore yeni füzesini denedi! Japonya alarma geçti

JAPONYA HÜKÜMETİ ALARMA GEÇTİ

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, tekrarlanan füze denemelerini "üzücü" olarak nitelendirirken, ülkesinin Pyongyang'ın askeri faaliyetlerini yakından izlemeyi sürdüreceğini vurguladı. İlgili bakanlara deniz ve havayolu güvenliğini sağlama ve konuyla ilgili detaylı bilgi toplama talimatı veren Kishida, bir acil duruma karşı hazırlıklı olunması çağrısında bulundu. Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi ise detayların ABD ve diğer paydaş ülkelerle yakın işbirliği içinde incelendiğini ifade etti. Öngörülemez gelişmelerin yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri alacaklarının altını çizen Kishi, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) bilgi toplama talimatı verildiğini de sözlerine ekledi.