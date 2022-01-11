11 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Kuzey Kore yeni füzesini denedi! Japonya alarma geçti

Kuzey Kore yeni füzesini denedi! Japonya alarma geçti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.01.2022
ABONE OL
Kuzey Kore yeni füzesini denedi! Japonya alarma geçti

Nükleer füze denemelerine devam eden Kuzey Kore bir yenisini daha işleme aldı. Kuzey Kore'nin düze denemesi Japonya'yı da alarma geçirdi. Ayrıca füzede kullanılan yakıt teknolojisinin zorlu kış koşullarında kullanımının da başarı ile test edildiği duyurulmuştu.

Kuzey Kore'nin balistik füze olduğu düşünülen yeni bir fırlatma gerçekleştirdiği bildirildi.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği hipersonik füze denemesi ile uluslararası kamuoyunun tepkisini çeken Kuzey Kore'nin balistik füze olduğu düşünülen yeni bir fırlatma gerçekleştirdiği bildirildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı füzenin bu sabah 07.27'de Japon Denizi'ne doğru ateşlendiğini açıkladı. Japonya hükümetinin de doğruladığı son denemenin ardından füzenin ülkenin münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğü ve gemilere ve uçaklara herhangi bir zarar vermediği ifade edildi.

JAPONYA HÜKÜMETİ ALARMA GEÇTİ

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, tekrarlanan füze denemelerini "üzücü" olarak nitelendirirken, ülkesinin Pyongyang'ın askeri faaliyetlerini yakından izlemeyi sürdüreceğini vurguladı. İlgili bakanlara deniz ve havayolu güvenliğini sağlama ve konuyla ilgili detaylı bilgi toplama talimatı veren Kishida, bir acil duruma karşı hazırlıklı olunması çağrısında bulundu. Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi ise detayların ABD ve diğer paydaş ülkelerle yakın işbirliği içinde incelendiğini ifade etti. Öngörülemez gelişmelerin yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri alacaklarının altını çizen Kishi, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) bilgi toplama talimatı verildiğini de sözlerine ekledi.

KUZEY KORE'NİN FÜZE DENEMELERİ SÜRÜYOR

Geçtiğimiz hafta yeni bir test gerçekleştiren Kuzey Kore füze denemesini doğrulamış, Ulusal Savunma Bilimleri Akademisi öncülüğünde geliştirilen yeni bir hipersonik füzenin test edildiği bildirilmişti.

700 kilometre uzaklıktaki hedefin başarı ile vurulduğu kaydedilen haberde, füze denemesine iktidardaki İşçi Partisi ve Ulusal Savunma Bilimleri Akademisi yöneticilerinin de katıldığı vurgulamıştı. Ayrıca füzede kullanılan yakıt teknolojisinin zorlu kış koşullarında kullanımının da başarı ile test edildiği duyurulmuştu.

Pyongyang'ın girişimi başta Güney Kore, Japonya ve ABD olmak üzere uluslararası kamuoyunu alarma geçirmişti.

Kuzey Kore yeni canavarını denedi! ABD teyakkuzda KUZEY KORE YENİ CANAVARINI DENEDİ! ABD TEYAKKUZDA
Kuzey Kore balistik füze denedi KUZEY KORE BALİSTİK FÜZE DENEDİ
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un gerçekte bir mucitmiş! KUZEY KORE LİDERİ KİM JONG-UN GERÇEKTE BİR MUCİTMİŞ!
İki ülke arasında savaş anlaşması İKİ ÜLKE ARASINDA "SAVAŞ" ANLAŞMASI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA