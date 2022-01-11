Dünyanın en gizemli kadını popon kız çıktı! Kim Jong-un’un eşi hakkında flaş iddia

Dünyaya "kapalı" bir ülke olan Kuzey Kore'de kadınlar arasında moda ikonu haline gelen Ri, 2020'de bir yıl boyunca devlet medyasında görülmemesi bir hastalığı veya Kim ile anlaşmazlığı olduğu ya da akrabalara suikast düzenlemenin yaygın olduğu ailede "öldürüldüğüne" dair iddiaları gündeme getirmişti.