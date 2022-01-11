Dünyanın en gizemli kadını popon kız çıktı! Kim Jong-un'un eşi hakkında flaş iddia
3 çocuğu olduğu düşünülen dünyanın en gizemli kadınları arasında yer alan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eşi Ri Sol-ju hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Ri'nin vlenmeden önce amigo takımında ponpon kız olduğu ve bir dönem şarkıcılık yaptığı belirtildi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un hakkında fazla bilgi olmayan gizemli eşi Ri Sol-ju'nun evlenmeden önce tanınmış bir aileden gelen rekabetçi bir amigo kız ve şarkıcı olduğu öne sürüldü.
Jinekolog bir anne ve profesör babasıyla ülkede ileri gelen bir ailenin üyesi olan Ri, 2009'da evlenmeden önce bir amigo kızdı ve 2005'te Kuzey Kore'nin Asya Atletizm Şampiyonası için tezahürat ekibinin bir üyesi olarak Güney Kore'yi ziyaret etti.
Ri, 20'li yaşlarının başındayken Kuzey Kore Olimpiyat amigo takımının da bir parçasıydı.
KONSERDE KARŞILAŞTI
Zanaat öğrenmek için Çin'e giden, geleneksel Kore şarkılarını içeren popüler bir orkestra grubu olan Unhasu Orkestrası'nda şarkıcılık da yapan Ri'nin Kim'in dikkatini bir konserdeyken çektiği belirtildi.
İddiaya göre, evliliğinden beri Kuzey Koreli yetkililer konserlerinin kaçak CD'lerine el koyarak Ri'nin şarkıcılık geçmişini silmeye çalışıyor.
Dünyaya "kapalı" bir ülke olan Kuzey Kore'de kadınlar arasında moda ikonu haline gelen Ri, 2020'de bir yıl boyunca devlet medyasında görülmemesi bir hastalığı veya Kim ile anlaşmazlığı olduğu ya da akrabalara suikast düzenlemenin yaygın olduğu ailede "öldürüldüğüne" dair iddiaları gündeme getirmişti.
Kim'den 3 çocuğu olduğu düşünülen Ri, baskıcı bir ülkede diktatörün eşi olarak dünyanın en gizemli kadınları arasında yer alıyor.
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