Kuzey Kore lideri Kim Jong-un gerçekte bir mucitmiş! İcadı olay oldu
Kuzey Kore'de Meksika'nın ünlü yemeği burritoyu 2011 yılında ülke lideri Kim Jong-un'un icat ettiği iddia edildi. Korelilerin burrito yedikleri görüntüler televizyonlarda verilirken, ülkeden kaçan pek çok kişi ise burritonun ülkede hiç olmadığını ve kaldıkları sürece hiçbir yerde görmediklerini dile getirdi.
Kuzey Kore'den bir sözcü, ilginç bir iddia ortaya atarak Kim Jong-un'un 'buğday sarmasını' keşfettiğini söyledi. Bahsedilen 'sarma' Meksika'nın ünlü yemeği burrito.
Ülkenin yerel bir gazetesi, Kim'in icat ettikleri sarmaların gıda kıtlığına rağmen büyük rağbet gördüğünü söyledi.
Yapılan haberde Kim Jong-un'un Meksika yemeklerine titiz bir ilgisi olduğu ifade edildi. Görüntülerde ise Kuzey Korelilerin bir gıda fabrikası dışındaki burritoları yediği görüldü.
Bunun yanı sıra Kim'in burritoları hazırladığı bir mutfak göseli de paylaşıldı. Aynı zamanda burritoların maden suyu ve sıcak çayla içilmesi tavsiyesinde bulunuldu.
Haberi gören ve Kuzey Kore'ye gezi düzenleyen bir rehber ise söz konusu bölgede daha önce hiç burrito görmediğini söyledi.
Kuzey Kore'den kaçanlar da, bu tarz yemeklerin ülkede hiçbir yerde bulunmadığını iddia ediyor. Seçkin bir ailede doğan ve ülkeden çıkmayı başaran Kuzey Koreli bir adam, vatandaşlarının çoğunun burrito yemeyi hayal bile edemeyeceğini söyledi.
Zaten ülkede vatandaşlarının çoğunun yabancı gıda alacak parası yok. Paraları olsa bile alacakları yer yok. Aynı zamanda ülke dışa kapalı olduğu için dünya yemekleri bilinmiyor. Bazı restoranlarda spagetti, patates ve hamburger bulmak mümkün olabiliyor.
Kuzey Kore'de uzun zamandır kıtlık yaşanıyor. BM'nin çağrılarına kulak asmayan Kim, ekim ayında halkı 'az yemeye' davet etmişti. Hükümet yaşanan gıda krizininin nedenini doğal afet, koronavirüs pandemisi ve dış faktörlere bağlıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Memur maaşı hesabı 2022! Doktor, hemşire, polis, öğretmen, imam, bekçi ne kadar alacak? İşte tüm maaşlar!
- Altın fiyatları 5 Ocak! Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları! Altın bugün ne kadar oldu?
- 5 Ocak sigara fiyatları zamlı güncel liste: JTI, BAT, Philip Morris, Türktab, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- Tam kapanma olacak mı? İstanbul’da tam kapanma gelecek mi? 2022’de sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- MSB ASAL duyurular: 2022 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olacak?
- Açıköğretim Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2022? AÖL kayıtları hangi tarihte başlayacak? AÖL kayıt yenileme, ders seçimi...
- 5 Ocak bugün okullar tatil mi? Çarşamba günü hangi illerde okullar tatil? Gümüşhane, Erzincan, Erzurum...
- Özel okullara ne kadar, kaç TL zam gelecek? Özel okullara zam geldi mi? TÖZOK'tan açıklama geldi...
- Sigara zamlı güncel fiyat listesi: Sigaraya 4 TL zam! Sigaraya zam geldi mi, ne kadar? Winston, Camel, Kent, HD sigaralar...
- 2022 sözleşmeli er alımı ne zaman? MSB KKK sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? İşte tarihler...
- MEB duyurdu! Binlerce öğrencinin hesabına yatacak! 1.400 ile 2.125 TL arasında ödeme! Asgari ücret zammı sonrasında...
- Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak? 2022 SSK, Bağkur zamlı emekli maaşları Ocak'ta yatacak mı?