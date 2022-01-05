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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un gerçekte bir mucitmiş! İcadı olay oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.01.2022 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un gerçekte bir mucitmiş! İcadı olay oldu

Kuzey Kore'de Meksika'nın ünlü yemeği burritoyu 2011 yılında ülke lideri Kim Jong-un'un icat ettiği iddia edildi. Korelilerin burrito yedikleri görüntüler televizyonlarda verilirken, ülkeden kaçan pek çok kişi ise burritonun ülkede hiç olmadığını ve kaldıkları sürece hiçbir yerde görmediklerini dile getirdi.

Kuzey Kore'den bir sözcü, ilginç bir iddia ortaya atarak Kim Jong-un'un 'buğday sarmasını' keşfettiğini söyledi. Bahsedilen 'sarma' Meksika'nın ünlü yemeği burrito.

Ülkenin yerel bir gazetesi, Kim'in icat ettikleri sarmaların gıda kıtlığına rağmen büyük rağbet gördüğünü söyledi.

Yapılan haberde Kim Jong-un'un Meksika yemeklerine titiz bir ilgisi olduğu ifade edildi. Görüntülerde ise Kuzey Korelilerin bir gıda fabrikası dışındaki burritoları yediği görüldü.

Bunun yanı sıra Kim'in burritoları hazırladığı bir mutfak göseli de paylaşıldı. Aynı zamanda burritoların maden suyu ve sıcak çayla içilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Haberi gören ve Kuzey Kore'ye gezi düzenleyen bir rehber ise söz konusu bölgede daha önce hiç burrito görmediğini söyledi.

Kuzey Kore'den kaçanlar da, bu tarz yemeklerin ülkede hiçbir yerde bulunmadığını iddia ediyor. Seçkin bir ailede doğan ve ülkeden çıkmayı başaran Kuzey Koreli bir adam, vatandaşlarının çoğunun burrito yemeyi hayal bile edemeyeceğini söyledi.

Zaten ülkede vatandaşlarının çoğunun yabancı gıda alacak parası yok. Paraları olsa bile alacakları yer yok. Aynı zamanda ülke dışa kapalı olduğu için dünya yemekleri bilinmiyor. Bazı restoranlarda spagetti, patates ve hamburger bulmak mümkün olabiliyor.

Kuzey Kore'de uzun zamandır kıtlık yaşanıyor. BM'nin çağrılarına kulak asmayan Kim, ekim ayında halkı 'az yemeye' davet etmişti. Hükümet yaşanan gıda krizininin nedenini doğal afet, koronavirüs pandemisi ve dış faktörlere bağlıyor.

Burritoya bakıldığında, tam kaynağı bilinmese de Meksika'nın 1800'lü yıllardan beri kayıtlara geçmiş bir yemeği olarak biliniyor.

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