Kuzey Kore lideri Kim Jong-un gerçekte bir mucitmiş! İcadı olay oldu

Haberi gören ve Kuzey Kore'ye gezi düzenleyen bir rehber ise söz konusu bölgede daha önce hiç burrito görmediğini söyledi.

Kuzey Kore'den kaçanlar da, bu tarz yemeklerin ülkede hiçbir yerde bulunmadığını iddia ediyor. Seçkin bir ailede doğan ve ülkeden çıkmayı başaran Kuzey Koreli bir adam, vatandaşlarının çoğunun burrito yemeyi hayal bile edemeyeceğini söyledi.