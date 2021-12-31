Güney Kore ile ABD'den "savaş" anlaşması
Güney Kore, ABD ile Kore Savaşı'nı resmen sona erdirecek bildiri taslağı üzerinde anlaşmaya vardığını açıkladı. Savaşta, Güney Kore'de 40 bin 670'ı BM askeri, 137 bin 899'u Kore askeri olmak üzere 178 bin 569, Kuzey Kore'de ise 508 bin 797 asker hayatını kaybetmişti.
Yonhap'ın haberine göre, Dışişleri Bakanı Chung Eiu-yong, gazetecilere verdiği demeçte, ülkesinin ve ABD'nin savaşı sona erdirmenin önemi konusunda hem fikir olduğunu belirtti. Chung, iki ülkenin savaş sonu bildirgesinin taslak metni üzerinde fiilen bir anlaşmaya vardığını kaydetti.
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise kendilerinin Kuzey Kore ile diyalog ve diplomasi yoluyla Kore Yarımadası'nda kalıcı barışı sağlamaya kararlı oldukları mesajını verdi. Sözcü, ABD'nin, müttefiklerinin ve konuşlandırılmış güçlerinin güvenliğini artıran somut ilerlemeler sağlamak için pratik bir yaklaşımın parçası olarak Kuzey Kore ile ilişki kurmaya devam edeceklerini ifade etti.
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in 13 Aralık'ta ABD, Çin ve Kuzey Kore'nin, Kore Savaşı'nı resmen bitirmek konusunda prensipte anlaştıklarını açıklamıştı.
Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Ri Thae Song da eylülde yaptığı açıklamada, Pyongyang yönetiminin ABD'nin "düşmanca politikasına" son vermediği sürece resmi bir savaş sona erdirme girişimlerini kabul etmeyeceklerini duyurmuştu.
KORE SAVAŞI
Japonya, 1910'da ilhak ettiği ve 1945'e kadar yönettiği Kore Yarımadası'ndan 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle geri çekilirken yarımadada 1945'te kurulan iki hükümet, 1948'e kadar karşılıklı olarak "birbirine katılma" çağrısı yapmıştı. Çağrıların sonuç vermemesi üzerine Kuzey ve Güney, ayrı ayrı kendi devletini kurmuştu.
BM Güvenlik Konseyinin (BMGK), BM güçlerini, Kuzey Kore işgalini sonlandırmak için Kore'ye göndermeye onay vermesi üzerine Türkiye de BM tarafında savaşa katılma kararı almıştı.
Savaşta, Güney Kore'de 40 bin 670'ı BM askeri, 137 bin 899'u Kore askeri olmak üzere 178 bin 569, Kuzey Kore'de ise 508 bin 797 asker hayatını kaybetti.
Kore Savaşı'nda 36 bin 940 askerini yitiren ABD, "en çok kayıp veren ülke" oldu. ABD'yi 1078 kayıpla İngiltere izledi.
1950 yılından 1953 yılına kadar süren Kore Savaşı, barış anlaşmasıyla değil bir ateşkesle sona erdirilmişti.
İki taraf arasında kalıcı bir barış anlaşması imzalanmadığı için Güney Kore ve Kuzey Kore söz konusu tarihten beri teknik olarak hala savaşta bulunuyor.
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