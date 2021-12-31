Güney Kore ile ABD'den "savaş" anlaşması

Yonhap'ın haberine göre, Dışişleri Bakanı Chung Eiu-yong, gazetecilere verdiği demeçte, ülkesinin ve ABD'nin savaşı sona erdirmenin önemi konusunda hem fikir olduğunu belirtti. Chung, iki ülkenin savaş sonu bildirgesinin taslak metni üzerinde fiilen bir anlaşmaya vardığını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise kendilerinin Kuzey Kore ile diyalog ve diplomasi yoluyla Kore Yarımadası'nda kalıcı barışı sağlamaya kararlı oldukları mesajını verdi. Sözcü, ABD'nin, müttefiklerinin ve konuşlandırılmış güçlerinin güvenliğini artıran somut ilerlemeler sağlamak için pratik bir yaklaşımın parçası olarak Kuzey Kore ile ilişki kurmaya devam edeceklerini ifade etti.