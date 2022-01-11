DSÖ’dan Avrupa için flaş Omicron uyarısı! 2 ayda Avrupa’nın yarısı...

"OMICRON'UN YÜKSEK ORANDA BULAŞICI OLDUĞU DOĞRULANDI"

Omicron varyantının aşı olan ya da daha önce Covid-19'a yakalanmış kişilerde de hızla yayıldığını vurgulayan Kluge, "Son haftalarda derlenen veriler, Omicron'un yüksek oranda bulaşıcı olduğunu doğrulamaktadır. Çünkü mutasyonlar insan hücrelerine daha kolay yapışmasını sağlıyor ve daha önce enfekte olmuş veya aşılanmış olanları bile enfekte edebiliyor" dedi.