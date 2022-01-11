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DSÖ'dan Avrupa için flaş Omicron uyarısı! 2 ayda Avrupa'nın yarısı...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.01.2022
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DSÖ’dan Avrupa için flaş Omicron uyarısı! 2 ayda Avrupa’nın yarısı...

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge, koronavirüs salgınının Omicron varyantı hakkında flaş uyarılarda bulundu. Avrupa'daki Omicron yayılma hızına dikkat çeken Kluge, 2 ay için nüfusun yarısının salgına yakalanabileceğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge, Covid-19'un yayılma hızıyla ilgili yapılan hesaplamalara göre iki aylık sürede Avrupa'nın toplam nüfusunun yüzde 50'sinin Omicron varyantına yakalanabileceğini belirtti.

DSÖ Avrupa Direktörü Kluge, düzenlediği basın toplantısında Avrupa'da Omicron varyantına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kluge, "Bu hızla, Sağlık Metrikleri ve Değerlendirme Enstitüsü (IHME), önümüzdeki 6-8 hafta içinde bölge nüfusunun yüzde 50'sinden fazlasının Omicron ile enfekte olacağını tahmin ediyor. Avrupa ve Orta Asya'daki 53 ülkeden 50'si Omicron vakaları bildirdi. Batı Avrupa'da hızla baskın virüs haline geliyor ve şimdi Balkanlar'da yayılıyor" ifadelerini kullandı.

"OMICRON'UN YÜKSEK ORANDA BULAŞICI OLDUĞU DOĞRULANDI"

Omicron varyantının aşı olan ya da daha önce Covid-19'a yakalanmış kişilerde de hızla yayıldığını vurgulayan Kluge, "Son haftalarda derlenen veriler, Omicron'un yüksek oranda bulaşıcı olduğunu doğrulamaktadır. Çünkü mutasyonlar insan hücrelerine daha kolay yapışmasını sağlıyor ve daha önce enfekte olmuş veya aşılanmış olanları bile enfekte edebiliyor" dedi.

Kluge sözlerine şöyle devam etti:

"Ancak benzeri görülmemiş bir bulaşma ölçeği nedeniyle Covid-19'dan hastaneye yatışlarda artış görüyoruz. Omicron'un hızla yayıldığı birçok ülkede sağlık sistemlerine ve hizmet sunumuna meydan okuyor ve daha birçok ülkeyi varyantın tehditlerine ezilmekle tehdit ediyor. Ölüm oranı düşük ve stabil olarak gözükse de vaka sayılarında artış görünüyor."

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