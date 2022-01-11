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Son dakika: Çekya'dan flaş Kazakistan kararı: Askeri malzeme ihracat lisanslarını askıya aldı

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 11.01.2022 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022
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Son dakika: Çekya’dan flaş Kazakistan kararı: Askeri malzeme ihracat lisanslarını askıya aldı

Son dakika haberi: Çekya Dışişleri Bakanlığı, askeri malzemelerin Kazakistan’a ihracatı için verilen lisansların askıya alındığını duyurdu.

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