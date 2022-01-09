Üniversitelerden Omicron kararı! Üniversitelerde sınavlar yüz yüze mi olacak?

YÖK, sınavların yüz yüze mi yoksa uzaktan mı yapılacağı kararını üniversitelere bırakmıştı. Onlar da kararlarını verdi. İşte bazı okulların final kararları...

İTÜ HİBRİTE GEÇTİ: İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) hibrit eğitime geçme kararı aldı. 2021-2022 güz yarıyılı sonuna kadar uygulanacak karar kapsamında, öğretim elemanları dersi sınıfta anlatacak. Öğrenciler dersi isterlerse sınıfta, isterlerse uzaktan takip edebilecekler. Yarıyıl sonu sınavları ise yüz yüze yapılacak.