Üniversitelerden Omicron kararı! Üniversitelerde sınavlar yüz yüze mi olacak?
Son dakika haberine göre: Yeni varyant Omicron’un etkisiyle vakaların tırmanması, final sınavları dönemine giren üniversitelerin de yeni kararlar almasına neden oldu. YÖK, sınavların yüz yüze mi yoksa uzaktan mı yapılacağı kararını üniversitelere bırakmıştı. Onlar da kararlarını verdi.
YÖK, sınavların yüz yüze mi yoksa uzaktan mı yapılacağı kararını üniversitelere bırakmıştı. Onlar da kararlarını verdi. İşte bazı okulların final kararları...
İTÜ HİBRİTE GEÇTİ: İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) hibrit eğitime geçme kararı aldı. 2021-2022 güz yarıyılı sonuna kadar uygulanacak karar kapsamında, öğretim elemanları dersi sınıfta anlatacak. Öğrenciler dersi isterlerse sınıfta, isterlerse uzaktan takip edebilecekler. Yarıyıl sonu sınavları ise yüz yüze yapılacak.
BOĞAZİÇİ'NDE KARAR HOCALARIN: Hürriyet'in haberine göre: Boğaziçi Üniversitesi 4 Ocak 2022'ye kadar derslerin çevrimiçi işleneceğini, talep doğrultusunda etkinliklerin erteleneceğini duyurdu. Dönem sonu sınavların yapılış biçimi ise dersi veren öğretim üyesinin kararına bırakıldı. Rektörlük tarafından zorunlu bir uygulama olmadığı için dersi veren akademisyenin kararına göre sınavlar yüz yüze ya da çevrimiçi yapılabilecek.
HACETTEPE YÜZ YÜZE: Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, final sınavlarının yüz yüze yapılması kararına artan vaka sayılarından tedirgin oldukları için tepki gösterdi. Üniversite yönetimi Hürriyet'e yaptığı açıklamada öğrenci ve personelde vaka sayıları ile temaslı sayılarının değişken olduğunu belirterek, "Maske, mesafe ve hijyen kuralları alınarak final sınavları yüz yüze yapılacak. Kararda değişikli söz konusu değil" dedi.
KOÇ UZAKTAN: Koç Üniversitesi, 7 Ocak 2022'ye kadar Tıp ve Hukuk fakültelerinde uygulamalı dersler hariç diğer tüm derslerin çevrimiçi yapılmasını kararlaştırdı. Üniversite, iki haftalık çevrimiçi sürecin ardından 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak final sınavlarının da çevrimiçi düzenleneceğini duyurdu.
MSÜ'DE SEYRELTİLMİŞ EĞİTİM: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, derslerin uzaktan, sınavların ise yüz yüze yapılmasına karar verirken, atölye ve sahneler seyreltilmiş olarak kullanılabilecek. İstanbul Bilgi Üniversitesi ise yeni karar alınma ihtimali olduğunu belirterek "Üniversitenin sağlık kurulu her pazartesi toplanarak karar alıyor. Geçen pazartesi alınan karara göre uygulamalı olmayan dersler çevrimiçi yapılıyor, finaller yüz yüze yapılacak. Ancak önümüzdeki pazartesi yeni kararlar alınabilir" dedi.
SABANCI'DA MESAFE AYARI: Sabancı Üniversitesi seyreltilmiş sınıflarda sınavların yüze yüze yapılacağını belirterek, "Lisans ve lisansüstü programlarımızın çok büyük bölümünde dersler 30 Aralık'ta bitti, final sınavları 3 Ocak itibarıyla başladı. Sınıflarımızdaki oturma düzenlerinin gerekli sosyal mesafe kurallarına uygun belirlenmiş olmasının yanı sıra, dersleri eş zamanlı olarak uzaktan da (online olarak) takip etme imkanımız bulunduğu için kalan bir haftalık süreçte mevcut sistemimizde bir değişiklik yapma ihtiyacı görünmemektedir" açıklamasında bulundu.
'YÜZ YÜZE' DEVAM EDENLER
ODTÜ, Marmara, Hacettepe, Yıldız Teknik, 9 Eylül, Ege, Ankara, Atatürk, Eskişehir Anadolu, Osmangazi, Konya Selçuk, Yeditepe, Özyeğin, ve Atlas üniversiteleri dönem başında karar verdikleri gibi hibrit eğitime devam ederken, sınavlarını yine dönem başında belirlendiği gibi yüze yüze yapacak.
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