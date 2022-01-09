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Kazakistan Savunma Bakanlığından SON DAKİKA açıklaması: Operasyonlar devam edecek

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 09.01.2022 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022
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Kazakistan Savunma Bakanlığından SON DAKİKA açıklaması: Operasyonlar devam edecek

Kazakistan Savunma Bakanı Yardımcısı Sultan Kamaletdinov, “teröristler” tamamen öldürülene kadar terörle mücadele operasyonlarının devam edeceğini söyledi. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

SON DAKİKA HABERLERİ... Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların protesto edilmesi sonucu başlayan olaylara katılanların tespit edilerek gözaltına alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Kazakistan Savunma Bakanı Yardımcısı Sultan Kamaletdinov ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücü Komutanı Andrey Serdyukov ortak bir açıklama yaptı.

Kamaletdinov, ülkede durumun istikrara kavuştuğunu ve kontrol altına alındığını belirterek, "Halihazırda terörle mücadele operasyonları sürüyor ve operasyonlar teröristler tamamen öldürülene kadar devam edecek" ifadelerini kullandı. Kamaletdinov ayrıca, Kazakistan halkına verdiği desteklerinden dolayı KGAÖ barış gücüne teşekkür etti.



Serdyukov ise yaptığı açıklamada, KGAÖ Konseyi kararı uyarınca kolektif barış gücünün Kazakistan topraklarına konuşlandırılmasının tamamlandığını belirtti. Halihazırda barış gücünün önemli idari, askeri ve sosyal önem arz eden binaları koruma altına aldığını ifade eden Serdyukov, barış gücü görevinin durum tamamen istikrara kavuşana kadar devam edeceğini dile getirdi.

Kazakistan'da 2 Ocak'ta Mangistau bölgesindeki Zhanaozen ve Aktau'da akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasına karşı halk sokaklara dökülmüş, protestolar iki gün sonra Almatı ve ülke genelindeki diğer şehirlere yayılarak şiddetini arttırmıştı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ise, KGAÖ'den barış gücü desteği istemişti. KGAÖ üyesi ülkeler, Kazakistan'da 2 bin 500 barış gücü konuşlandırma kararı almıştı.



164 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazakistan Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı son verilere göre, olayların başladığı günden bu yana 103'ü Almatı kentinde olmak üzere toplam 164 kişi hayatını kaybetti. Protestolara yönelik başlatılan operasyonlarda ise gözaltı sayısının 5 bin 800'e yükseldiği bildirildi.

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