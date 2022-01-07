Fransız askerleri çekildi! Rus askeri yerleşti
Mali'de, Fransız askerlerin 8 yıldır görev yaptığı Timbuktu şehrinden ayrılmasının ardından bölgeye Rusya askerlerinin gittiği belirtildi. Rus askeri eğitmenlerin, Rusya'dan alınan askeri teçhizatın kullanımı konusunda eğitim vereceği bilgisi paylaşıldı.
Ulusal basındaki haberlerde, Rus askerlerin Malili askerlerin eğitimi için Timbuktu'da olduğu belirtildi. Rus askeri eğitmenlerin, Rusya'dan alınan askeri teçhizatın kullanımı konusunda eğitim vereceği bilgisi paylaşıldı.
Batılı bazı ülkeler, 25 Aralık 2021'de yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Wagner Grubu'nun Mali'ye asker konuşlandırdığını iddia ederek, Mali'yi şiddetle kınamıştı. Diğer yandan Mali hükümeti, Rus paralı askerlerinin başkent Bamako'da konuşlandığı iddialarını yalanlamıştı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2021'in sonuna kadar Mali'deki üsleri kapatacaklarını duyurmasının ardından, Fransız ordusu askerlerini çekerek askeri bölgelerin kontrolünü Mali ordusuna teslim etmeye başlamıştı.
Son olarak, Fransız ordusu 14 Aralık'ta Barkhane Operasyonu kapsamında 8 yıldır görev yaptığı Timbuktu şehrindeki askeri üssü Mali ordusuna devretmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kırmızı Oda bu akşam var mı, yayınlanacak mı? 7 Ocak Kırmızı Oda bu akşam oynayacak mı? TV8 yayın akışı...
- Aziz dizisi bu akşam var mı, yok mu? Aziz yeni bölüm bugün yayınlanacak mı, olacak mı? 7 Ocak Show TV yayın akışı...
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 7 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim, hangi yarışmacı kazandı? İşte o isim...
- ÖGG sınav sonuçları neden açıklanmadı? 95.Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı bugün açıklanır mı? İşte sorgulama ekranı...
- Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama: EGM 95. ÖGG sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?
- AÖF öğrencileri dikkat! Sınava getirilmesi yasak olanlar neler? AÖF final sınavında hangi belgeler gerekli?
- AÖF sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? 2022 AÖF final sınavı kaç dakika sürecek? Sınav süresi ne kadar?
- BİLSEM sınavı ne zaman? 2022 BİLSEM ne zaman, hangi tarihte? BİLSEM başvuru ne zaman?
- Meteoroloji uyarısı! İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı bu hafta var mı?
- MEBBİS özür grubu atama tercihleri nasıl yapılır? 2022 Ocak özür grubu tercih kontenjanları!
- Gözler MSB'de! Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 bedelli askerlik kura ve sınıflandırma sonuçları son durum!
- Arka Sokaklar bugün var mı? Arka Sokaklar 610. yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? Rıza Baba ölecek mi?