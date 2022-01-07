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Fransız askerleri çekildi! Rus askeri yerleşti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.01.2022 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022
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Fransız askerleri çekildi! Rus askeri yerleşti

Mali'de, Fransız askerlerin 8 yıldır görev yaptığı Timbuktu şehrinden ayrılmasının ardından bölgeye Rusya askerlerinin gittiği belirtildi. Rus askeri eğitmenlerin, Rusya'dan alınan askeri teçhizatın kullanımı konusunda eğitim vereceği bilgisi paylaşıldı.

Ulusal basındaki haberlerde, Rus askerlerin Malili askerlerin eğitimi için Timbuktu'da olduğu belirtildi. Rus askeri eğitmenlerin, Rusya'dan alınan askeri teçhizatın kullanımı konusunda eğitim vereceği bilgisi paylaşıldı.

Batılı bazı ülkeler, 25 Aralık 2021'de yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Wagner Grubu'nun Mali'ye asker konuşlandırdığını iddia ederek, Mali'yi şiddetle kınamıştı. Diğer yandan Mali hükümeti, Rus paralı askerlerinin başkent Bamako'da konuşlandığı iddialarını yalanlamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2021'in sonuna kadar Mali'deki üsleri kapatacaklarını duyurmasının ardından, Fransız ordusu askerlerini çekerek askeri bölgelerin kontrolünü Mali ordusuna teslim etmeye başlamıştı.

Son olarak, Fransız ordusu 14 Aralık'ta Barkhane Operasyonu kapsamında 8 yıldır görev yaptığı Timbuktu şehrindeki askeri üssü Mali ordusuna devretmişti.

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