Çin'den "savaş" adımı! Devlet Başkanı Şi Cinping duyurdu
Rusya ile ABD'ye karşı saf tutan Çin, "savaş" hazırlıklarını hızlandırdı. Dikkat çeken bir açıklamada bulunan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ileri teknolojiye dayalı askeri eğitimle, "savaş kazanabilecek seçkin bir ordu yaratma" çağrısı yaptı.
Çin, Rusya ile son dönemlerde sıkı bir dirsek temasına girdi. ABD'ye karşı sıkı pazarlık yürüten iki süper güç yeni hamleler peşinde...
Şinhua ajansının haberine göre, aynı zamanda Merkezi Askeri Komisyon Başkanı olan Şi, yeni yılda Çin Halk Kurtuluş Ordusuna verdiği ilk yazılı emirde, ulusal güvenliğin ve harp koşullarının değişen manzarasının etkin şekilde kavranmasının önemine dikkati çekti.
Silahlı kuvvetlerin, teknolojinin, savaş sahasının ve rakiplerin evrimini yakından izlemesi gerektiğini kaydeden Şi, savaş kazanabilecek seçkin bir ordu yaratılması için eğitim ile operasyon pratiğinin daha iyi birleştirilmesi, teknoloji kullanımının arttırılması gerektiğini vurguladı.
Şi, ordudaki tüm subay ve askerlerin emir komuta ve harp yeteneklerini geliştirecek, uygulamayı mükemmelleştirecek iyi tasarlanmış eğitimlerden geçmeleri gerektiğini belirtti.
ÇİN-RUSYA YAKINLAŞMASI
Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping bu yaz Çin'de iddialı bir ortak askeri tatbikat yönetti ve askeri analistlere göre iki ülke arasındaki havacılık, denizaltı ve hipersonik silah teknolojisi alanlarındaki işbirlikleri giderek sağlamlaşan bir ortaklığa işaret ediyor.
ABD'li yetkililer ve askeri uzmanlar iki ülkenin işbirliği düzeyini belirlemenin zor olduğunu söylese de ekonomik ittifaklar ve askeri tatbikatlar ilişkilerin yakınlaştığını ortaya koyuyor..
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