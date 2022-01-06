Çin'den "savaş" adımı! Devlet Başkanı Şi Cinping duyurdu

ÇİN-RUSYA YAKINLAŞMASI

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping bu yaz Çin'de iddialı bir ortak askeri tatbikat yönetti ve askeri analistlere göre iki ülke arasındaki havacılık, denizaltı ve hipersonik silah teknolojisi alanlarındaki işbirlikleri giderek sağlamlaşan bir ortaklığa işaret ediyor.



