Son dakika: NATO Dışişleri Bakanları olağanüstü toplandı





"NATO-RUSYA KONSEYİ RUSYA İÇİN BİR FIRSAT"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO'nun Rusya ile diyalog için hazır olduğunu belirtmesinin ardından "Bu nedenle 12 Ocak'ta NATO-Rusya Konseyi'ni planladık" dedi. Stoltenberg, Rusya'nın masaya oturmaya hazır olduğuna dair olumlu işaret aldığını ifade ederken 12 Ocak'ta düzenlenecek olan NATO-Rusya Konseyinin, Rusya'nın diplomasi ve uluslararası taahhütleri konusunda ciddi olduğunu göstermesi için bir fırsat olduğunu belirtti.

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