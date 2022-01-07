Fransa’da başörtüsüne alçak saldırı! Avukat adayına çirkin muamele

Yemini sırasında başörtüsünü çıkarmak zorunda kalan Sara, şunları kaydetti:

"Komik olan, başörtümü çıkarmaya zorlayanlar ve yeminimizi kabul edenler yarım saat sonra kürsüye çıkıp özgürlük ve bağımsızlık hakkında konuşma yaptı. Halbuki kısa süre önce aynı kişiler, beni başörtümü çıkarmaya zorladı. Tamamen ikiyüzlü bir durum."