Fransa'da Müslüman kadınlar İslam düşmanlığına karşı ayaklandı: Başörtüme dokunma

Akın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görevine başlamadan önce başörtüsüne karşı olumlu bir tutumu olduğunu, ancak giderek değişen bir tutum sergilediğini anımsatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şu an görevinin sonlarına doğru yaklaşıyor ve biraz daha sağ kesime hitap etmeye çalışıyor. Dolayısıyla başörtüsü bir problem olunca yeniden gündeme geliyor. Mesela sarı yelekliler problemi vardı onun yerine başörtüsü konuşuluyordu. Şimdi dünya çapında büyük bir sağlık sorunu var ama yine de başörtüsü konuşuluyor. Biraz da gündemi değiştirmek adına, gerçek problemleri konuşmamak için sürekli başörtüsü kullanıyormuş gibi hissediyoruz."