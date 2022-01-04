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ABD'nin Florida eyaletinde flaş karar! Covid-19 nedeniyle hastanede kadın doğum servisi kapatıldı

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 04.01.2022 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022
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ABD’nin Florida eyaletinde flaş karar! Covid-19 nedeniyle hastanede kadın doğum servisi kapatıldı

ABD’nin Florida eyaletinde hizmet veren bir hastane, Covid-19 vakalarındaki artışın ardından personel sıkıntısı çekmeye başlayınca kadın doğum servisini geçici olarak kapattığını açıkladı.

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