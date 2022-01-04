04 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Polonya'dan Belarus sınırına "duvar" kararı

Polonya'dan Belarus sınırına "duvar" kararı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.01.2022 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022
ABONE OL
Polonya’dan Belarus sınırına duvar kararı

Polonya'nın, geçen yıl sonunda göçmen krizinin yaşandığı Belarus sınırına duvar öreceği açıklandı. Polonya-Belarus sınırına yapılacak duvarın maliyetinin, yaklaşık 130 milyon doları bulacağı kaydedildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Polonya İçişleri Bakanlığı ile Sınır Muhafızlığı, Polonya-Belarus sınırına duvar inşası için sözleşme imzaladı.

"ACİL VE GEREKLİ..."

Polonya Sınır Muhafızlığından Tuğgeneral Wioletta Gorzkowska, inşası haziranda bitecek duvarın, gerekli ve acil bir yatırım olduğunu belirtti.

“Türkiye gizli silah programı yürütüyor” iddiası "TÜRKİYE GİZLİ SİLAH PROGRAMI YÜRÜTÜYOR" İDDİASI

Gorzkowska, Polonya sınırının güçlendirilmesinin yanı sıra lojistik açıdan stratejik bir yatırım olacağını dile getirdiği duvarın, Belarus sınırının 186 kilometrelik bölümünde inşa edileceğini söyledi.

50 TON ÇELİK

Duvarın 5 buçuk metre yüksekliğe sahip olacağı, inşasında 50 ton çelik kullanılacağı, tel örgüyle destekleneceği, son teknoloji elektronik ve kamera sistemleriyle donatılacağı, ayrıca 22 kapıya sahip olacağı duyuruldu.

Rusya ve Çin’den flaş adım! Son 60 yıldır ilk… RUSYA VE ÇİN'DEN FLAŞ ADIM! SON 60 YILDIR İLK…

İŞTE MALİYETİ

Polonya-Belarus sınırına yapılacak duvarın maliyetinin, yaklaşık 130 milyon doları bulacağı kaydedildi.

GÖÇMEN KRİZİ

Belarus-Polonya sınırında, Kasım 2021'de, Avrupa'ya göçme arayışıyla çoğunluğu Irak ve Suriye'den gelerek Belarus üzerinden Polonya'ya geçmeye çalışan kişiler ormanlık alanda kendi kurdukları kampta ve sınır önünde toplanmışlardı.

Daha sonra bu kişiler sınır boyunda kurdukları kampı tamamen boşaltarak, Belarus hükümetinin bölgedeki hazırladığı kapalı alana geçmişti.

Rusya’ya karşı yeni savaş cephesi RUSYA'YA KARŞI YENİ "SAVAŞ" CEPHESİ
Rusya’ya karşı yeni savaş cephesi

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA