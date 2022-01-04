Günlük vaka sayısı 1 milyonu geçti! Hastaneye yatışlarda büyük artış! ABD koronavirüs konusunda dünya rekoru kırdı

HASTANEYE YATIŞ SAYISI DÜN 103 BİNİ GEÇTİ

Ülke genelinde virüs nedeniyle hastaneye yatışlarda da artış gözlenirken Washington Post gazetesinin derlediği verilere göre dün bu rakam 103 bini aştı.

Özellikle Florida, Georgia, Louisiana ve Mississippi gibi güney doğu eyaletlerinde Noel tatilinin başladığı 24 Aralık 2021'den bu yana hastaneye yatışlarda büyük artış yaşandığına dikkat çekildi.