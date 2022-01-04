Günlük vaka sayısı 1 milyonu geçti! Hastaneye yatışlarda büyük artış! ABD koronavirüs konusunda dünya rekoru kırdı
Dünya genelinde Omicron varyantı nedeniyle koronavirüs vaka sayıları tüm hızıyla artarken, ABD'de ürküten bir gelişme yaşandı. Ülke genelinde son 24 saat içinde test sonucu pozitif çıkan kişi sayısının 1 milyonu geçtiği bildirildi. Diğer yandan çok sayıda eyalette hastaneye yatışlarda büyük bir artışın yaşandığı da duyuruldu.
ABD'de Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle son haftalarda hızla artan vaka sayısı günlük bazda 1 milyon eşiğini aştı.
Ülkedeki Kovid-19 verilerini derleyen John Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, son 24 saatte test sonucu pozitif çıkanların sayısı 1 milyon 77 bin 605 oldu.
YENİ YIL TATİLİ ETKİSİ
Günlük düzeyde söz konusu bu büyük artışın, yeni yıl tatili nedeniyle hafta sonu geciken raporlamalardan kaynaklanmış olabileceğine de dikkat çekildi.
CAN KAYBI DA ARTIYOR
Son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 480 bin 273 olarak kayıtlara geçerken günlük ölümlerin de 1200 civarında olduğu bildirildi. Geçen yıl ocak ayında Kovid-19'a bağlı günlük can kaybı 3 binin üzerinde seyretmişti.
HASTANEYE YATIŞ SAYISI DÜN 103 BİNİ GEÇTİ
Ülke genelinde virüs nedeniyle hastaneye yatışlarda da artış gözlenirken Washington Post gazetesinin derlediği verilere göre dün bu rakam 103 bini aştı.
Özellikle Florida, Georgia, Louisiana ve Mississippi gibi güney doğu eyaletlerinde Noel tatilinin başladığı 24 Aralık 2021'den bu yana hastaneye yatışlarda büyük artış yaşandığına dikkat çekildi.
ABD Sağlık Bakanlığının son 7 gün verilerine göre de ülke genelinde hastaneye yatışlarda bir önceki haftaya göre yüzde 32 artış olduğu bilgisi paylaşıldı.
Yetkililer, Omicron'a bağlı hastaneye yatışlarda, eylülde Delta varyantına bağlı hastaneye yatışlardaki seviyeye ulaşıldığı, ancak geçen kış tavan yapan 137 bin rakamının altında olduğuna işaret edildi.
BUGÜN 1200 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ
Öte yandan Noel tatilinden bu yana devam eden uçak seferlerindeki iptal ve ertelemeler bugün de sürdü.
Uçuş verilerini derleyen "FlightAware" sitesine göre, ABD'de bugün çoğu Southwest, JetBlue ve Alaska havayollarına ait 1200'den fazla uçuş iptal edildi.
Ülkenin bazı kesimlerindeki olumsuz hava şartlarının yanı sıra özellikle hava yolu şirketi çalışanlarının Kovid-19'un Omicron varyantına yakalanması sonucu ortaya çıkan personel eksikliği nedeniyle iptal veya ertelemelerin yaşandığını kaydedilmişti.
Noel tatilinin başlangıcından bu yana ABD'de yaklaşık 20 bin uçuşun yapılamadığı belirtiliyor.
TÜRKİYE'DE SON DURUM
Türkiye'de son 24 saatte 382 bin 888 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 724 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada son verileri değerlendirdi.
Bakan Koca, "Omicron varyantı, İstanbul'daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır." dedi.
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